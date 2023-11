Governo: Locatelli, cittadinanza a Indi grande gesto gesto di umanità e generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare tutto il possibile per la vita di questa bimba e crederci, fino alla fine, con amore, lavorando senza sosta per curarla e standole vicino è un grande gesto di umanità e generosità", scrive su X Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, commentando la cittadinanza italiana conferita alla piccola Indi Gregory affinché possa essere curata all'Ospedale Bambino Gesù. "Grazie di cuore ai medici e a tutto il personale del Bambino Gesù di Roma che accoglierà la piccola Indy. Forza piccolina siamo tutti con te e siamo vicini alla tua mamma e al tuo papà", conclude. (Rin)