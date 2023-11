Medio Oriente: Casa Bianca, Hamas non deve più controllare la striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese di Hamas non dovrà più essere in grado di controllare la striscia di Gaza, come accadeva prima dell’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Insieme ai nostri partner stiamo anche discutendo la situazione che occorrerà gestire dopo il conflitto: la governance della striscia di Gaza è un tema importante, e Hamas non potrà più avere il controllo della regione”, ha detto. (Was)