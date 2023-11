Lazio: Tar annulla ampliamento cementificio Fassa Bortolo di Artena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Cori e sostenuto dai comitati cittadini intercomunali che riuniscono i residenti di Cori, Artena, Lariano, Velletri, Colleferro e Roccamassima contro l’ampliamento del cementificio Fassa Bortolo tra Artena e Cori, in provincia di Roma, in quanto ritenuto "fondato" il ricorso, e pertanto, con la sentenza di oggi della sezione quinta del Tar del Lazio, "annulla" l'autorizzazione rilasciata lo scorso 30 maggio dalla Regione Lazio in merito all'ampliamento dello stabilimento Fassa di Artena. (Rer)