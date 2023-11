Usa: Pentagono, compravendita di dati mette a rischio sicurezza nazionale e dei nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compravendita online dei dati personali relativi ai militari statunitensi attualmente in servizio pone “una serie di preoccupazioni” per quanto riguarda la sicurezza nazionale e la tutela del personale Usa contro possibili minacce da parte degli avversari all’estero. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del Pentagono, interpellato sui nuovi dati relativi alla compravendita online di informazioni personali relative ai soldati statunitensi. Uno studio pubblicato dalla Duke University ha evidenziato che i cosiddetti “data broker”, aziende che raccolgono e rivendono dati personali a terze parti interessate a contattare consumatori, acquirenti e privati cittadini, stanno pubblicizzando e rivendendo a basso prezzo le informazioni private relative ai soldati statunitensi attualmente in servizio. I dati vanno da nomi, numeri di telefono e indirizzi, fino ad arrivare ad informazioni sui familiari, stato coniugale e dichiarazioni dei redditi. Il tutto ad una media di soli 12 centesimi a persona. “Il dipartimento della Difesa prende molto sul serio la tutela della privacy del proprio personale: la crescente disponibilità di informazioni di questo tipo online pone diverse preoccupazioni non solo per quanto riguarda le libertà civili, ma anche la sicurezza nazionale, l’operatività delle nostre Forze armate e la sicurezza del nostro personale militare”, ha detto il portavoce, aggiungendo che il Pentagono ha la responsabilità di proteggere la privacy delle sue persone. “Continueremo a lavorare allo sviluppo e all’aggiornamento di robuste misure di sicurezza su questo fronte”, ha concluso. (Was)