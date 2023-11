Medio Oriente: Pentagono, a Gaza migliaia di civili morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto nella striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas ha portato alla morte di “migliaia” di civili. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Per quanto riguarda i numeri, sappiamo che ci sono migliaia di civili rimasti uccisi: anche per questo stiamo continuando a fare pressione per la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza”, ha detto. (Was)