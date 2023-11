Sardegna: prende a testate il professore che aveva rimproverato il figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insegnante di matematica ha rimproverato il figlio perché disturbava in classe e lui non solo si è presentato a scuola per protestare ma ha colpito il docente al volto con una testata. L'episodio si è verificato questa mattina in una scuola del Sud Sardegna. I protagonisti sono uno studente di 16 anni, il padre di 53 e il professore di 56 anni. L'aggressore rischia una denuncia per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri di Villacidro, il ragazzino, rimproverato dal docente, avrebbe risposto al rimprovero e insultato l'insegnante. Non contento, ha chiamato poi il padre che, entrato a scuola, ha affrontato il docente colpendolo poi al volto. A calmare gli animi sono stati i Carabinieri. Il padre dello studente e il professore sono stati trasportati all'ospedale di San Gavino dal 118. (Rsc)