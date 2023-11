© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento “per tenere elezioni” in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel messaggio serale alla nazione. Zelensky ha così replicato alle voci di stampa che vedevano possibile il prossimo voto a marzo del 2024. Secondo il capo dello Stato, è “irresponsabile” aprire il tema in questa fase per il Paese.(Kiu)