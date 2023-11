© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conferimento della cittadinanza italiana a Indi Gregory per assicurarle ulteriori cure nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, che ringraziamo per l'ospitalità, è un gesto di accoglienza e umanità, che vuole accendere un faro di speranza. “Il governo lavorerà unito per il reperire i fondi necessari a coprire i costi delle terapie". Così in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano. (Rin)