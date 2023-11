Mobilità: a Roma lieve calo auto e moto in favore Tpl, controtendenza su Napoli e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base nazionale l'utilizzo dei mezzi privati per gli spostamenti cala di 2 punti percentuali, passando dal 72 al 70 per cento. E così cala, seppur di un solo punto percentuale rispetto allo scorso anno, passando dal 66 al 65 per cento, l'uso di auto e moto per gli spostamenti a Roma. Lo stesso non vale per Napoli e Milano. Il capoluogo campano vede una crescita di un punto percentuale, e passa dal 64 al 65 per cento, dell'uso dei mezzi privati, auto e moto, per gli spostamenti. Il capoluogo lombardo invece registra un aumento di 3 punti percentuali nell'uso di auto e moto e va dal 55 per cento del 2022 al 58 per cento del 2023. Al lieve calo del mezzo privato, a Roma, fa eco una leggera e parallela crescita, sempre dell'uno per cento, dell'uso dei mezzi del trasporto pubblico. Anche su base nazionale cresce l'uso del trasporto pubblico: registra un +3 per cento (passa dal 13 al 16 per cento). Così l'andamento in salita è rintracciabile a Roma, dove si va dal 19 per cento del 2022 al 20 per cento del 2023 nell'utilizzo di bus, tram e metropolitane. In controdentendenza, quindi in lieve calo, l'uso del Tpl, invece, a Milano e Napoli: nel capoluogo lombardo si va dal 25 per cento dello scorso anno al 24 per cento attuale, in quello campano si passa dal 19 per cento del 2022 al 18 per cento del 2023. La fotografia è stata scattata dall'ultimo rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ipsos. (segue) (Rer)