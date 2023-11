Imprese: Cgil nazionale e Filctem su La Perla, comportamento azienda inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaccettabile il comportamento dell'azienda, che si è presentata al ministero con consulenti privi del mandato di rappresentanza e che hanno tracciato un percorso di intenti che prevede processi di riduzione di personale e nessun reale progetto con risorse economiche dedicate per rilanciare il sito produttivo. Così Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil, e Ugo Cherubini, segretario nazionale della Filctem Cgil, questa sera al termine dell'incontro al ministero dell'Industria e del Made in Italy per la vertenza di La Perla. "A fronte della notizia che in Inghilterra La Perla Global Management abbia dei debiti fiscali – hanno proseguito - abbiamo chiesto all'azienda di dichiarare se fossero in regola con i versamenti contributivi dei lavoratori, ma non abbiamo ricevuto risposta. Per questo abbiamo richiesto al ministero di attivare tutti i controlli relativi. La lotta non si ferma - hanno concluso i dirigenti sindacali - e i lavoratori domani in assemblea decideranno le iniziative da intraprendere". (Com)