Migranti: premier albanese Rama, protocollo d'intesa frutto della nostra riconoscenza verso l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d’intesa siglato oggi da Italia e Albania in materia migratoria viene dalla semplice riconoscenza che sempre c'è in me e in tutti noi albanesi verso l'Italia. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, intervenendo alla trasmissione "Cinque Minuti", in onda questa sera su Rai1. "Quando l'Italia ci chiede di dare una mano, anche se poi non possiamo risolvere l'enorme problema migratorio, siamo onorati di dare una mano", ha detto Rama, precisando che la gestione dei campi sarà italiana e che tutte le verifiche e registrazioni saranno fatte "secondo criteri ben precisi stabiliti dall'Ue". (Res)