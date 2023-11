Medio Oriente: milizia filo-iraniana Houthi lancia nuovo attacco con droni contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Houthi, la milizia sciita filo-iraniana dello Yemen, hanno lanciato un nuovo attacco con droni contro obiettivi sensibili all'interno di Israele. È quanto si legge in una nota delle loro forze armate trasmessa dal canale televisivo yemenita "Al Masirah", secondo cui gli obiettivi dei droni erano "vari e sensibili" e hanno portato a fermare per ore i movimenti nelle basi e negli aeroporti presi di mira. Si tratta del secondo attacco sferrato dalle milizie Houthi contro Israele nell'ultima settimana. Lo scorso 31 ottobre i miliziani filoiraniani avevano lanciato un missile a medio raggio intercettato e distrutto dalla difesa aerea israeliana. A confermarlo sono stati due funzionari anonimi all’emittente “Nbc News”, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano annunciato in una nota di avere intercettato un missile terra-terra in arrivo dal Mar Rosso, senza però specificare il responsabile. Nei giorni scorsi la milizia sciita, che controlla la capitale Sanaa e diverse aree del centro-nord del Paese, aveva annunciato che avrebbe continuato le sue operazioni contro le Forze di difesa israeliane (Idf) finché non cesseranno le operazioni militari nella Striscia di Gaza. (Res)