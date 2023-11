Roma: 61enne muore in incidente stradale in zona Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 61 anni è morto oggi pomeriggio alle 16 circa, in un incidente stradale avvenuto n via dei Primati Sportivi, altezza via Tiberiade, a Roma. La vittima era in sella ad una moto Kawasaki. Fatele è stato lo scontro con una Smart guidata da un 19enne. Dopo lo scontro l'uomo è rimasto agonizzante sull'asfalto ma è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso. (Rer)