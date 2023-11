Taxi: Censi, la circolare mette una pezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolare interministeriale di Mimit e Mit per l'aumento delle licenze dei taxi "a quasi tre mesi dall’approvazione del decreto asset e un mese dal testo definitivo, mette una pezza su un passaggio confuso e vago, quello dell’attivazione dei doppi turni". Lo dichiara in una nota l'assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. "Sostanzialmente dice che è necessario semplificare - continua- , ma che questa possibilità va regolamentata e disciplinata e non può essere lasciata al caso, come abbiamo sostenuto". "Abbiamo infatti già avviato un tavolo con i tassisti sul tema", conclude Censi. (Com)