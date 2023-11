Medio Oriente: Biden discute “pause tattiche” a Gaza con Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha discusso la possibilità di concordare delle “pause tattiche” per consentire il rilascio degli ostaggi e il passaggio dei civili fuori dalla striscia di Gaza, durante la telefonata odierna con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. I due leader, riferisce una nota, hanno discusso anche la situazione in Israele e in Cisgiordania, valutando positivamente il passaggio di nuovi camion carichi di aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah. Biden ha ribadito il sostegno di Washington nei confronti di Israele, sottolineando anche la necessità di prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della popolazione civile. (Was)