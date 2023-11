Colombia: media, militari in ritirata per consentire liberazione padre calciatore rapito da Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Colombia hanno avviato le operazioni di ritiro da una zona di frontiera con il Venezuela per facilitare il rilascio di Luis Manuel Diaz, padre del calciatore colombiano del Liverpool Luis "Lucho" Diaz, sequestrato dieci giorni fa dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Lo riporta la testata "Caracol Radio", citando fonti militari. I vertici dell'Eln avevano nella notte fatto sapere che il fronte Nord, responsabile di un rapimento definito un "errore", era pronto a rimettere in libertà l'uomo, ma che l'eccessiva presenza di elementi delle forze armate nel territorio rendeva l'operazione non "sicura". Gli elementi delle forze armate e della polizia, rifierisce la testata, stanno pian piano facendo ritorno alle caserme più vicine. (segue) (Mec)