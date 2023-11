Colombia: media, militari in ritirata per consentire liberazione padre calciatore rapito da Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità guerrigliere, si leggeva in una nota pubblicata dal quotidiano "El Colombiano", hanno pronte "istruzioni" e "protocollo" per il rilascio dell'uomo, ma la zona in cui dovrebbe avvenire "continua ad essere militarizzata. Si realizzano sorvoli, sbarcano trappe, si bonificano locali, si offrono taglie e si portano avanti rastrellamenti". Azioni che "non permettono l'esecuzione del piano di liberazione in maniera rapida e sicura, e in cui Luis Manuel Diaz non corra pericoli". I vertici dell'Eln avevano nei giorni scorsi riconosciuto la responsabilità del sequestro, un "errore" compiuto dal Fronte nord, impegnandosi a chiederne il rilascio in tempi rapidi. (segue) (Mec)