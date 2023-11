Colombia: media, militari in ritirata per consentire liberazione padre calciatore rapito da Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sequestro del padre di Luis Diaz, effettuato dal Fronte di guerra nord è stato un errore. Lucho è un simbolo della Colombia e tale lo percepiamo, nell'Eln", ha detto Eliecer Herlinto Chamorro, il leader militare noto con il nome di battaglia "Antonio Garcia". Questi ha poi fatto sapere che il comando centrale dell'Eln ha "orientato la liberazione del padre di Lucho" al più presto. Nella serata di ieri, era stato proprio il calciatore a lanciare un nuovo appello per il rilascio del padre. "Ogni minuto, ogni secondo, la nostra angoscia aumenta. Mia madre, i miei fratelli ed io siamo disperati, angosciati e senza parole per descrivere quello che stiamo sentendo. Una sofferenza che finirà solo quando lo avremo di nuovo a casa", ha scritto Luis in una lettera aperta non firmata "dal calciatore" ma dal figlio "di un lavoratore infaticabile, pilastro della famiglia". Per rintracciare l'uomo, sono stati inviati circa 300 militari, che agiscono in coordinamento con la polizia, la procura, l'intelligence e l'aviazione militare. Da ultimo, sono giunti sul posto anche unità specializzate anti sequestro. (Mec)