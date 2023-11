Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), da Cirio sgarbo istituzionale verso il Cio, è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, usa parole ‘leggere’ sul Cio, ‘organismo senza uno Stato di appartenenza’ che ‘dice quello che direbbe chiunque’. Si tratta di uno sgarbo istituzionale molto grave. Lo ha affermato Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra commentando le parole di Cirio sul commento del Cio rispetto all'ipotesi di Cesana per le gare da bob delle Olimpiadi 2026. "Il Comitato olimpico internazionale ha esplicitato senza ambiguità tre anni orsono i criteri per lo svolgimento delle gare per i giochi del 2026. Criteri disattesi dai ministri competenti e dalla Fondazione Milano-Cortina di Malagò. Ci aspettiamo una correzione da parte di Cirio. Mercoledì prossimo al question time il nostro Gruppo chiederà al ministro Abodi a che punto è la decisione sulla pista da bob dopo l’esclusione di Cortina", ha concluso.(Rpi)