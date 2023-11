Mediterraneo: Crosetto, imprescindibile per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo “è importante e fondamentale per l'Italia perché è il luogo attraverso cui si muove gran parte nostra della economia, è il nuovo confine dell’energia e delle comunicazioni. Tutte cose che rendono viva una nazione: è un dominio imprescindibile per l’Italia, l’Unione europea e la Nato”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in occasione della presentazione, a Roma, del libro “Mediterraneo conteso” di Maurizio Molinari. “Il Mediterraneo - ha aggiunto - è tornato di moda” è in questo senso si inserisce anche il Piano Mattei elaborato dal governo, il cui obiettivo “non è tirare su muri ma unire le potenzialità di Africa e Europa, di unire i destini di questi due continenti: dobbiamo iniziare un percorso” che sarà lungo ma “che qualcuno deve iniziare”. (Rin)