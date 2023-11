Medio Oriente: Crosetto, penso stia maturando metodo anche per fine guerra Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservando i tentativi di mediazione relativi al conflitto in Medio Oriente “penso stia naturando la possibilità di un’uscita dalla crisi in Ucraina. Quanto avviene in Medio Oriente sta insegnando una metodologia che può portare anche all’uscita dalla crisi in Ucraina”. A dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in occasione della presentazione, a Roma, del libro “Mediterraneo conteso” di Maurizio Molinari. “Non ho mai visto - ha chiarito - un attivismo di pace così da parte degli Stati Uniti e non ho mai visto questa ragionevolezza di alcuni Paesi arabi. C’è un tentativo di tutte le nazioni di buttare acqua sul fuoco e questo non l’ho mai visto. Magari il miglioramento” della società “passa anche dalle crisi, che stanno cambiando il mondo. Sta nascendo in Medio Oriente il tentativo di ricomporre un mondo che sembrava non si potesse ricomporre“. “Non ho mai visto - ha concluso - muoversi in modo così compatto la comunità internazionale”. (Rin)