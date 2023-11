Piemonte: arriva primo stanziamento per baby room e pet hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha fatto partite il primo stanziamento per sostenere l'attivazione di servizi per bambini e animali domestici sul posto di lavoro. Si tratta delle baby room e dei pet hub, finanziati con un milione di euro attraverso un bando rivolo alle piccole e medie imprese. "Contribuire alla conciliazione tra la vita professionale e quella famigliare dei lavoratori è per noi una priorità - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -, per questo abbiamo deciso di sostenere con questo primo stanziamento le aziende che investono sul benessere sul luogo di lavoro con la possibilità di attivare spazi per i figli dei dipendenti, da usare in caso di necessità, e anche luoghi per la custodia degli animali, durante l'orario di lavoro", ha concluso. (Rpi)