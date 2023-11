Mediterraneo: Gentiloni, non può essere mare di nessuno, serve un ordine internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia e l’Unione europea “non possiamo accettare che Mediterraneo sia il mare del disordine, il mare di nessuno” perché sarebbe il luogo in cui “terrorismo e tentativi di creare disordine andrebbero a discapito del nostro sviluppo. Dobbiamo trovare i fondamenti di un possibile ordine nel mediterraneo, che devono partire da confini e dialogo interreligioso”. Lo ha affermato il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in occasione della presentazione, a Roma, del libro “Mediterraneo conteso” di Maurizio Molinari. (Rin)