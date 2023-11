Medio Oriente: Gentiloni, abbiamo ingenuamente dimenticato conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente, fra Israele e Palestina, "per anni lo avevamo ingenuamente dimenticato”. A dirlo è stato il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in occasione della presentazione, a Roma, del libro “Mediterraneo conteso” di Maurizio Molinari. “Abbiamo fatto finta che quella crisi drammatica non fosse possibile risolverla”, ha aggiunto, sottolineando come per questo la questione sia sparita dalle priorità della comunità internazionale. (Rin)