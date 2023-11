Lavoro: Camilli (Unindustria), imprese possono fare molto per impiego dignitoso migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il tema dell’immigrazione "è un tema epocale. Abbiamo il dovere di dare speranza e di offrire una prospettiva di una vita dignitosa alle persone che vengono dalla Libia. Le imprese possono fare tanto da questo punto di vista". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in occasione della 22ma edizione del premio Anima in corso ora alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. "Nell’affrontare il tema dell’immigrazione serve un approccio meno ideologico e meno conflittuale: non bisogna farne oggetto di contesa politica”, ha concluso. (Rer)