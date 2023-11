Imprese: ministero, riunito tavolo crisi La Perla, chiesta tutela marchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di crisi per La Perla, la storica azienda di lingerie. All’incontro con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, riunite in presenza a Palazzo Piacentini, hanno partecipato – riferisce una nota – in video collegamento una rappresentanza del sito italiano e un consulente del fondo olandese Tennor, detentore del marchio e proprietario dell’azienda. La riunione è iniziata con il rinnovo della richiesta di esibizione del piano industriale, alla quale il consulente ha replicato con un’ulteriore richiesta di tempo e con l’annuncio della volontà del gruppo di riorganizzare e ristrutturare l’azienda e di ridurre il personale. Nel corso dell’incontro, alle domande dirette da parte delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, è emerso che il consulente delegato dal fondo non conosce gran parte dei problemi dell’azienda e non ha un mandato pieno ad operare. Appurato perciò che anche questo incontro al ministero si è svolto in assenza della proprietà o di un delegato appropriato a rappresentarla, la riunione è stata interrotta. Il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy con delega alle Crisi di Impresa, Fausta Bergamotto, ha quindi concluso l’incontro ammonendo: “Le istituzioni vogliono che la produzione di un marchio storico come La Perla possa essere garantita e che vada avanti. E lo farà, con questa o senza questa proprietà”. (Com)