© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addolorato per Walter Locatello, il Vigile del fuoco caduto in un torrente del Bellunese ingrossato dal maltempo e trovato morto dopo giorni di ricerche", scrive su X Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. "Alla sua famiglia e ai colleghi dei Vigili del fuoco, sempre presenti nelle emergenze, giungano le mie sentite condoglianze", conclude. (Rin)