Lombardia: dal csx mozione per chiedere dimissioni della presidente di Arpa

- Le forze di centrosinistra in Consiglio regionale - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico, Alleanza Verdi Sinistra - depositeranno domani mattina una mozione con cui si chiede alla giunta regionale guidata da Attilio Fontana di rimuovere Lucia Lo Palo dall'incarico di presidente di Arpa Lombardia. La mozione potrebbe essere discussa già domani durante la seduta del Consiglio regionale. Per il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, che venerdì aveva denunciato la questione, chiedendo immediate dimissioni, "la presenza di Lo Palo è una fonte di imbarazzo per Fontana e la sua giunta e farebbero meglio, anche per loro stessi, a rimuoverla dall'incarico e a mettere al suo posto una persona con competenze specifiche e la necessaria indipendenza". Sicuramente "sarebbe meglio per i lombardi - continua -,perché l'Arpa ha compiti seri che non possono essere sviliti da una guida che sostiene le tesi dei negazionisti della crisi climatica. Per ora c'è stato solo silenzio, ma al voto della mozione la destra-centro non potrà sottrarsi". (Com)