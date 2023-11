Piemonte: raggiunto l'accordo tra sindacati e Santander su chiusura filiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 50 giorni di trattativa, è stato raggiunto un accordo con Santander Consumer Bank per gestire le ricadute sul personale derivanti dalla riorganizzazione voluta dall’azienda, che prevede la chiusura delle filiali sul territorio ed una forte spinta verso la digitalizzazione. Lo ha annunciato la Cgil in una nota stampa. "Prioritariamente le organizzazioni sindacali Fabi e Fisac Cgil hanno promosso, per la risoluzione del tema occupazionale, il ricorso al fondo esuberi di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, che da sempre ha risolto i problemi del settore del credito al proprio interno, senza gravare sul bilancio dello Stato, permettendo l’esodo volontario dei dipendenti e respingendo al mittente il tentativo di procedere con licenziamenti indiscriminati. Siamo contrari a dichiarare esuberi per far fronte al tema della digitalizzazione. Riteniamo che l’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese debba sostenere l’occupazione e non essere interpretata come uno strumento sostitutivo del lavoro – ha affermato Cinzia Borgia, Segretaria Generale Fisac Cgil Piemonte -. (segue) (Rpi)