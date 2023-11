Medio Oriente: Casa Bianca, Biden-Netanyahu hanno discusso situazione a Gaza e in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Cisgiordania e nella striscia di Gaza è stata al centro della telefonata odierna tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro per garantire il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas e alla necessità di consegnare aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza”, ha detto, ribadendo il sostegno di Washington ad Israele nella lotta contro Hamas. “Bisogna fare il possibile per proteggere i civili, e garantire un passaggio sicuro a chi vuole lasciare la striscia di Gaza: per questo motivo, continueremo a chiedere pause umanitarie”, ha concluso. (Was)