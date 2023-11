Polonia: fonti stampa, Duda assegnerà mandato a Morawiecki, ma inizialmente aveva scelto Tusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda dovrebbe annunciare questa sera l’assegnazione del mandato per la formazione del governo al premier uscente Mateusz Morawiecki, rappresentante della coalizione di destra guidata da Diritto e giustizia (PiS). Lo riferisce il quotidiano “Gazeta Wyborcza”, citando proprie fonti, secondo cui Duda avrebbe cambiato idea. Inizialmente il capo dello Stato intendeva dare l’incarico a Donald Tusk, esponente dell’opposizione che in base all’esito del voto dello scorso 15 ottobre dovrebbe avere i numeri per governare con una coalizione composta da liberali, popolari e forze di sinistra. L’annuncio di Duda è in ogni caso atteso per questa sera, come riferiscono i media polacchi. (Vap)