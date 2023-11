Medio Oriente: oltre 10.000 le vittime delle operazioni israeliane a Gaza, Netanyahu a colloquio con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 29esimo giorno di guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, il bilancio delle vittime delle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza ha superato i 10.000 morti, di cui almeno 4.100 minori. A questi si aggiungono circa altri 150 palestinesi morti in Cisgiordania dallo scoppio delle violenze a seguito del 7 ottobre, la data dell’attacco di Hamas contro il sud di Israele. In particolare, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver ucciso una serie di esponenti di spicco di Hamas, tra cui Jihad Maharaj Ibrahim Shehadeh, Izz al Din Raed Hussein Awad e Wael Asefa. Quest'ultimo è stato identificato come uno dei presunti responsabili dell’invio di miliziani in territorio israeliano durante l’operazione del 7 ottobre scorso. (segue) (Res)