Medio Oriente: oltre 10.000 le vittime delle operazioni israeliane a Gaza, Netanyahu a colloquio con Biden (2)

- Nel corso degli attacchi aerei sulla striscia di Gaza, le Idf hanno preso di mira un sistema di pannelli solari sul tetto del complesso ospedaliero di Al Shifa a Gaza City. L’agenzia di stampa palestinese “Quds news network”, considerata vicina ad Hamas, ha pubblicato anche un filmato delle conseguenze del bombardamento al quinto piano dell’edificio, sottolineando che l’ospedale ospiterebbe un numero non meglio precisato di sfollati. Le Idf hanno riferito più volte che all'interno dell'ospedale Al Shifa opera un centro di controllo di Hamas che viene utilizzato anche per immagazzinare armi e munizioni, per lanciare razzi e per dirigere i combattenti del gruppo. Nel frattempo, decine di cittadini della striscia di Gaza hanno continuato a evacuare verso sud e le Idf affermano di "proseguire gli sforzi per facilitare il movimento verso sud dei civili". L'emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” ha raccolto alcune testimonianze delle persone in fuga. Zak Hania, residente nel campo profughi di Al Shati ha affermato: “Stiamo cercando un rifugio, forse andremo all'ospedale Al Shifa. Per favore, fate qualcosa. Non sappiamo cosa succederà dopo”. (segue) (Res)