Medio Oriente: oltre 10.000 le vittime delle operazioni israeliane a Gaza, Netanyahu a colloquio con Biden (3)

- Al livello internazionale, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo più di una settimana dalla loro ultima telefonata. Da parte sua, Netanyahu ha anche incontrato decine di ambasciatori stranieri a Gerusalemme. "Se il Medio Oriente cade in mano all'asse del terrore, l'Europa sarà la prossima", ha detto il premier ai diplomatici, avvertendoli che "la guerra in corso tra Israele e Hamas non è un conflitto locale". Netanyahu è tornato a puntare il dito contro il cosiddetto asse della resistenza guidato dall’Iran e di cui fanno parte anche il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e i ribelli sciiti yemeniti Houthi. “Cercano di riportare il Medio Oriente e il mondo a un'epoca buia, facendo deragliare qualsiasi progresso di pace", ha affermato il primo ministro, aggiungendo che, dopo aver distrutto Hamas, Israele offrirà alla popolazione di Gaza "un futuro reale, un futuro di promesse e di speranza". (segue) (Res)