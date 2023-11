Medio Oriente: oltre 10.000 le vittime delle operazioni israeliane a Gaza, Netanyahu a colloquio con Biden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, dopo che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si sono incontrati domenica 5 novembre a Ramallah, Osama Hamdan, uno dei più influenti leader di Hamas in Libano, ha dichiarato che non sarà permesso agli Stati Uniti di "trovare una leadership adatta a se stessi e all’occupazione: il nostro popolo non accetterà né di essere sotto tutela né un nuovo governo Vichy" nella striscia di Gaza. Durante il bilaterale con Blinken, infatti, Abbas non aveva escluso la possibilità che il movimento Fatah possa svolgere un ruolo nell'exclave palestinese al termine del conflitto, ma ha posto come condizione essenziale il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale. Hamdan ha anche invitato le Nazioni Unite a visitare gli ospedali di Gaza per verificare “le falsità” delle Idf sull’utilizzo delle strutture sanitarie nella guerra contro Israele. (Res)