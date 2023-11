Regno Unito: governo presenterà nuova legge per garantire servizi ferroviari minimi durante scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito presenterà domani al parlamento una nuova legge per garantire che almeno il 40 per cento dei treni continui a circolare nei giorni di sciopero. Lo riferisce l'emittente "Sky News", secondo cui le nuove norme sul livello minimo di servizio garantiranno inoltre che "alcune rotte prioritarie possano rimanere aperte", anche se non è ancora chiaro quali saranno. Nel disegno di legge del governo verranno introdotte anche altre regole per il personale addetto alla sicurezza delle frontiere e per gli operatori delle ambulanze. Il testo che verrà presentato domani fa seguito alla legge sugli scioperi e ai livelli minimi di servizio approvata dall'esecutivo a gennaio. I sindacati britannici hanno nuovamente criticato il governo per la sua ultima mossa, definendola “impraticabile” e “antidemocratica”. (Rel)