Medio Oriente: Guterres, a Gaza catastrofe umanitaria, serve cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La striscia di Gaza sta diventando “un cimitero di bambini”, e la situazione umanitaria nella regione rende necessario più che mai un cessate il fuoco. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti a New York. “Ormai è molto più di una semplice crisi: la situazione riguarda tutta l’umanità”, ha detto, ribadendo la necessità di 1,2 miliardi di dollari per aiutare la popolazione civile nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. “Si tratta di una vera catastrofe: tutte le parti coinvolte nel conflitto hanno la responsabilità di far cessare subito la violenza e consentire la consegna degli aiuti”, ha concluso. (Was)