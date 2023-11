Energia: Maruotti (Consiglio di Stato), mercato non rinunci a dignità ed uguaglianza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Palazzo Spada, si è svolto il seminario organizzato dall’Ufficio studi della Giustizia amministrativa in collaborazione con l’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed ambiente (Arera). “Il mercato non può mai rinunciare a soddisfare le esigenze fondamentali della dignità umana e dell’uguaglianza dei cittadini”, ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti. “L’incontro ha l’obiettivo di approfondire l’evoluzione della regolazione in materia energetica e la sua inevitabile ricaduta sul sistema produttivo nazionale e in ambito sociale. Queste tematiche ad un primo esame possono apparire estremamente tecniche, ma riguardano da vicino la vita quotidiana e i diritti di ciascuno. Tali questioni, dunque, sono di assoluta attualità (come quelle relative alle nuove tecniche di regolazione tariffaria) ed evocano il tradizionale rapporto fra libertà d’impresa ed i limiti all’attività di regolazione. L’attività dell’Arera si deve svolgere anche con il coordinamento dei valori più alti della Costituzione, nel rispetto della vita umana e mirando per quanto possibile al superamento delle disuguaglianze”, ha aggiunto Maruotti, a cui sono seguiti i saluti e i ringraziamenti al presidente dell’Arera, Stefano Besseghini. (Rin)