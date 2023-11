Migranti: Terzi (Fd’I), accordo con Albania decisivo passo contro immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'intesa raggiunto oggi con l'Albania contribuirà in maniera significativa a raggiungere gli obiettivi menzionati dal presidente Giorgia Meloni, ovvero contrastare il traffico di essere umani, prevenire i flussi irregolari ed accogliere solo chi ha veramente diritto alla protezione internazionale. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione politiche Ue. “E' un accordo tra due Paesi storicamente vicini che permette all'Italia di contare su alcune aree dell'Albania per trattenere provvisoriamente i migranti e procedere con le necessarie verifiche di frontiera e ridurre la pressione sui centri di prima accoglienza sul nostro territorio. Si tratta di una collaborazione molto importante che si inserisce in un quadro extra Ue, ma che mostra ulteriormente come l'Albania sia pronta a divenire membro dell'Ue. Un ringraziamento dunque al presidente Meloni e al primo ministro Edi Rama per questo decisivo passo nel contrasto all'immigrazione clandestina perché fondato sulla reale e fattiva collaborazione tra Stati europei", aggiunge. (Rin)