Medio Oriente: ministri Esteri Egitto e Iran discutono sicurezza e situazione umanitaria a Gaza

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, per scambiarsi opinioni sulla sicurezza e sulla situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, su X (ex Twitter), aggiungendo che i due hanno anche discusso dei preparativi per il prossimo vertice islamico a Riad, in Arabia Saudita. Shoukry ha esaminato la situazione relativa all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, sottolineando la necessità di prevenire l'espansione del conflitto. (Cae)