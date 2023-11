Maltempo: Sace sostiene imprese colpite in Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Sace è vicino a tutte le famiglie colpite dai danni dell'alluvione ed è già oggi pronto a supportare tutte le imprese della Toscana con iniziative concrete. In Toscana, il gruppo Sace - riferisce una nota - è al fianco di oltre 2.400 imprese e ha sostenuto nell'ultimo anno 3,5 miliardi di euro di progetti in Italia e nel mondo. Le aziende già clienti del gruppo, possono contare su posticipi e moratorie sul pagamento dei premi, a cui si aggiungono proroghe gratuite dei termini delle coperture assicurative e di factoring da parte di tutte le aziende del gruppo. Per tutte le imprese dei territori colpiti dall'alluvione, oltre alla gratuità di tutti i pareri preliminari e delle valutazioni delle controparti italiane ed estere, saranno disponibili, con accesso privilegiato, i prodotti finanziari a supporto delle filiere produttive, garantendo dilazioni in favore dell'azienda debitrice leader di territorio e l'anticipo sugli ordini per consentire il ripristino delle commesse e la ripresa dell'attività. Inoltre, sono in fase di definizione gli interventi legislativi che prevederanno la possibilità per Sace di riassicurare le compagnie assicurative che intervengono a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, e di intervenire anche con garanzie a mercato per supportare investimenti infrastrutturali e produttivi connessi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti. (Com)