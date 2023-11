Ucraina: Crosetto, penso a primavera spazio per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono convinto ci sia lo spazio per una soluzione politica al conflitto in Ucraina. Lo ha rimarcato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in occasione della presentazione, a Roma, del libro “Mediterraneo conteso” di Maurizio Molinari. “Sono convinto - ha aggiunto - che lo scontro di prossimità si consumerà ancora per tutto l’inverno e che poi si possa trovare una soluzione politica in primavera”. (Rin)