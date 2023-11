Imprese: Spada (Assolombarda), nostra manifattura è avanzata, siamo quarto Paese al mondo per robot installati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è il quarto Paese al mondo come numero di robot installati: ne abbiamo Settemila più degli USA e veniamo dopo Cina, Giappone e Germania. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, intervenendo a un incontro nella sede di Monza con il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. “Nel comparto alimentare - ha proseguito - siamo terzi per numero di robot e secondi nel mondo dell’abbigliamento. La nostra manifattura è fortemente avanzata, le aziende hanno fatto la loro parte: negli ultimi due anni hanno recuperato 10,5 punti di pil e siamo cresciuti di 11 punti”. “Partendo dal periodo pre Covid - ha ricordato - la Lombardia è cresciuta del 3,7 per cento, mente la Spagna, data come un Paese in forte crescita, in questi anni è cresciuta solo del 2 per cento”. (Rem)