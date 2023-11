Medio Oriente: Unrwa cerca di espandere "linea di rifornimento umanitario" a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) sta cercando di espandere "la linea di rifornimento umanitario" nella striscia di Gaza attraverso l'Egitto. Lo ha dichiarato Juliette Touma, portavoce dell'Unrwa, all'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera". L'agenzia Onu sta anche "valutando altre opzioni via terra per poter portare più forniture umanitarie" a Gaza, compreso il carburante, ha detto Touma, sottolineando che l'assistenza giunta finora nell'exclave palestinese è la benvenuta, ma rappresenta "solo il 6 per cento di quello che Gaza riceveva quotidianamente e non include il carburante". La portavoce ha concluso: "Anche l'Unrwa sta finendo il carburante. Ne abbiamo bisogno per le nostre operazioni umanitarie". (Res)