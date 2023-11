Lazio: vicepresidente, al via la VII edizione di "Boost your ideas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio e Lazio Innova lanciano la nuova call di "Boost Your Ideas". L'iniziativa è nata in risposta all'emergenza Covid, con l'obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, da valorizzare all'interno di un percorso di mentorship e di pre-accelerazione. Boost Your Ideas si rivolge a quattro specifici ambiti tematici: Ambiente e Energia - per valorizzare l'economia circolare, la bioeconomia e la green economy, l'edilizia sostenibile e l'efficientamento energetico; Digitale – con soluzioni digitali che sviluppino nuovi servizi e modelli di business, in grado di connettere fornitori, produttori, distributori e clienti in maniera più efficiente ed efficace; Cultura e Turismo – soluzioni innovative per proteggere, valorizzare e promuovere il patrimonio naturale e culturale e la biodiversità, favorendo le filiere legate al turismo; Salute e Benessere Sociale – per introdurre nelle comunità e nel mercato nuovi prodotti e servizi in grado di rispondere alle principali sfide sociali, dai servizi alla persona, alla salute e alla sicurezza sul lavoro. "Le soluzioni e le innovazioni migliori partono spesso dal basso e dal fervore creativo di talenti, team e startup. Attraverso Boost Your Ideas sosteniamo insieme a Lazio Innova e ad importanti partner, la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti in un sistema imprenditoriale che vede protagoniste in Italia più di 14.000 startup innovative, di cui più di 1.800 nel Lazio, circa il 13 per cento del totale", ha dichiarato in una nota la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione, Roberta Angelilli. (segue) (Com)