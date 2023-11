Lazio: vicepresidente, al via la VII edizione di "Boost your ideas" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma si rivolge a imprese e startup costituite o da costituire, e a team informali composti da almeno tre persone fisiche, con un prodotto/servizio in fase di validazione o già validato. Le migliori 45 proposte beneficeranno di un percorso intensivo di mentoring, tutoraggio e di pre-accelerazione della durata di 6 settimane. Al termine, Lazio Innova attribuirà ai 12 progetti vincitori un percorso di accompagnamento al go-to-market e una premialità in denaro: nella "Categoria Accelerazione Impresa" due progetti riceveranno un premio di 20.000 euro; nella "Categoria Sviluppo Impresa", dieci progetti riceveranno un premio di 5.000 euro. Il programma, inoltre, si avvale di player di primo piano nel mondo dell'innovazione, di grandi aziende e di potenziali investitori, per un totale di più di 70 partner accreditati. Tra questi, i sei Main Partner dell'iniziativa, Digital Magics, Eni Joule, Geoside, Gruppo FS Italiane, Mylia e Tiscali, destineranno ulteriori premialità e servizi per lo sviluppo dei progetti, oltre ad offrire ai partecipanti competenze e know how. È possibile fare domanda entro le ore 12 del 21 dicembre 2023. (Com)