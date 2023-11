Medio Oriente: Hamas, “Onu visiti ospedali di Gaza per verificare falsità di Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osama Hamdan, uno dei più influenti leader del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, ha invitato le Nazioni Unite a visitare gli ospedali nella striscia di Gaza per verificare “le falsità” delle Forze di difesa israeliane (Idf) sull’utilizzo delle strutture sanitarie nella guerra contro Israele. “Ogni sforzo per isolare la resistenza o isolare Hamas fallirà. Rimarremo finché le nostre terre non saranno liberate”, ha detto Hamdan in una dichiarazione alla stampa, citato dall’agenzia di stampa “Quds Press”. Il leader del gruppo palestinese al potere a Gaza ha risposto indirettamente all'incontro avvenuto ieri a Ramallah tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Ieri, inoltre, le Idf hanno pubblicato un filmato in cui si vedono presunti membri di Hamas entrare in un ospedale da un sotterraneo segreto. (Res)