Cibo sintetico: Beduschi, su carne rossa serve operazione verità, stop a demonizzazioni ingiustificate (2)

- "Siamo convinti - ha ribadito Beduschi - che il nostro lavoro sia affiancare i produttori nella valorizzazione dell'immagine del prodotto e invertire i motivi di interesse dei grandi player finanziari, favorevoli a una alimentazione non naturale che vede in carne e latte sintetici il futuro dell'alimentazione umana. Convinti come siamo della salubrità del prodotto carne lombarda e italiana lavoriamo, ora, per rilanciare un prodotto che da 20 anni a questa parte è stato demonizzato oltre misura". "Il mondo scientifico - ha concluso l'assessore - torni indietro rispetto a una criminalizzazione ingiustificata. Sul tema della promozione, l'azione dell'istituzione è fondamentale perché il consumatore trovi orgoglio e sicurezza di un consumo che può essere sostenuto dalla scienza nel mondo della grande distribuzione. Oggi Regione Lombardia si schiera a fianco dei produttori: dobbiamo continuare a offrire un prodotto sicuro e utile da sempre. Lo dobbiamo fare su tutti i tavoli, insieme alle istituzioni nazionali e ai produttori". (Com)