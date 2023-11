Italia-Usa: celebrazioni del 4 novembre, messa in italiano a Washington per ricordare caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una messa in italiano alla chiesa del Santo Rosario di Washington, in commemorazione dei caduti in guerra, si sono aperte ieri le celebrazioni per la giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate, in presenza dell'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia; dell'addetto militare, il generale Maurizio Cantiello; e di esponenti della comunità italiana e italo-americana della capitale Usa. L'ambasciatrice, riprendendo il messaggio del presidente della Repubblica per il 4 novembre, ha evidenziato come le Forze armate "sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell'Italia a vivere in pace", valorizzando poi il loro contributo alle missioni internazionali di pace di Nazioni Unite, Unione europea e Nato. Nel commemorare i caduti in guerra, l'ambasciatrice ha ricordato in particolare che il prossimo 12 novembre ricorreranno i 20 anni dalla strage di Nassiriya in Iraq, in cui persero la vita 28 persone, di cui 19 militari italiani dei Carabinieri e dell'Esercito. Ha rivolto infine un pensiero alle unità delle Forze armate e a tutti i servitori dello Stato che prestano servizio negli Stati Uniti, valorizzandone il contributo al rafforzamento del legame tra i nostri due Paesi. Le celebrazioni per la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate a Washington proseguiranno il 7 novembre con la cerimonia dell'alzabandiera e, in serata, un ricevimento in ambasciata aperto a rappresentanti dell'amministrazione Usa, esponenti del mondo politico e imprenditoriale e comunità diplomatica. (Was)