Municipio Roma VI: presidente, da Pd va bene tutto per attacchi strumentali

- "Qualcuno salvi il Pd di Roma (e del Municipio Roma VI delle Torri). Non bastava la figura della settimana scorsa dell'assessore all'Ambiente sul Bando per le aree agricole fatte su terreni edificabili, oggi è la volta del Segretario Romano del Pd seguito a ruota da parlamentari e poi l'immancabile gruppo del Pd locale". Lo scrive sui social Nicola Franco Presidente del Municipio Roma VI. "Tutto va bene se serve ad attaccare in maniera strumentale l'unico Municipio di Roma governato dal Centrodestra.Al grido di 'dalle al Fascista' rimediano l'ennesima figuraccia in meno di una settimana. Come disse Checco Zalone 'ma sono del mestiere questi?'".(Com)